Barbara D’Urso e il Covid: “Così ha cambiato la mia vita privata, in contatto con un positivo”

Il Covid ha cambiato la vita di tutti, anche quella di Barbara D’Urso. La conduttrice campana, in una lunga intervista a La Stampa, ha raccontato come è cambiata la sua vita privata con l’arrivo del virus.

Barbara d’Urso si è confessata senza filtri, spiegando come il virus non abbia risparmiato nessuno. Anche i vip si sono ritrovati, per certi aspetti, sulla stessa barca da quando è scoppiata la pandemia. Durante la chiacchierata la conduttrice campana ha anche raccontato di essere stata in stretto contatto con una persona risultata positiva.

“Lo scorso anno una persona molto vicina a me si è ammalata, ma evidentemente il virus su di me non attacca, non ho mai sviluppato neanche gli anticorpi”, ha confidato, confermando di fatto di non essere mai risultata positiva ad alcun tampone nonostante la sua attività l’abbia costretta ad incontrare molte persone in questi mesi.

La conduttrice ha rinunciato ad andare a ballare nelle sue amate balere e di fare lezioni di danza classica perché i teatri sono chiusi. Sfoghi che la presentatrice si concedeva per alleviare lo stress del lavoro in televisione.