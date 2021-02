0 Facebook Stefano De Martino in lacrime in studio: “Non so più che dire…”, interviene Maria De Filippi News 21 Febbraio 2021 09:05 Di redazione 3'

Stefano De Martino è stato il grande protagonista della puntata del 20 febbraio 2021 di C’è posta per te. Come di consueto la trasmissione è iniziata con la sorpresa e l’ospite, in questo caso l’ex ballerino di Amici.

La prima storia è quella di Giuseppe, povero e senza lavoro, costretto a vendere le fedi nuziali per andare avanti con la moglie Maria e i loro tre figli. De Martino ha dimostrato molta empatia con i protagonisti e ha detto: “Anche io sono andato a impegnarmi due catenine d’oro per prendere il treno e fare i provini ad Amici”.

“Mi ricordo quando sono andato al banco dei pegni, a 18 anni, per vendere due catenine d’oro per prendere il treno per andare a fare i provini di Amici. Ricordo l’immensa sofferenza di mio padre, sapendo di non potere dare tutto quello di cui ha bisogno un figlio. Io so che l’amore riempie la vita. Me l’hanno insegnato i miei genitori. Quando non avevo nulla, sentivo di avere tutto. Lui è un grande lavoratore e tu sei una donna straordinaria. La mia vita è cambiata grazie a Maria, sono andato a riprendere le catenine d’oro. Ho frequentato ambienti benestanti e ho conosciuto un sacco di persone che hanno belle case, belle macchine, una bella vita, ma nessuno ha la vostra vita, piena di stima, rispetto e dignità. Forse è una frase banale, ma dopo la pandemia ci siamo resi conto che tutto ciò su cui possiamo contare sono i nostri affetti. Voi siete una famiglia ricca, vi auguro di restare così per sempre”.

Non solo belle parole però, Stefano De Martino ha regalato serie di giocattoli per i loro figli e per quello della moglie di Giuseppe. Poi un imprenditore siciliano ha offerto un lavoro a Giuseppe.

Prima dell’ingresso del ballerino è partita una clip che raccontava anche il percorso di De Martino dall’approdo ad Amici al successo come conduttore, non manca la parte di Stefano papà e Maria fa notare: “Quando Santiago sorride è uguale a te”, lui: “Mi è venuto bene. Mio nonno diceva che gli asini fanno i cavalli da corsa”. L’intervento di Stefano De Martino si è chiuso con il ringraziamento a Maria De Filippi. Il ballerino e conduttore è commosso mentre pronuncia queste parole: “Se oggi faccio quello che faccio è solo grazie a Maria”.