Orrore a scuola, tre ragazzini abusano di un'amichetta nel bagno: il racconto della vittima
21 Febbraio 2021

Una storia di abusi proviene dalla cittadina di Marcianise, provincia di Caserta. Tre ragazzi avrebbero abusato di una compagna di scuola all’interno del bagno dell’Istituto superiore della città.

Sui fatti, raccontati dalla vittima, stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Marcianise. I militari dell’Arma hanno già provveduto ad ascoltare la ragazzina, minorenne come coloro che avrebbero abusato di lei, la quale ha raccontato quanto sarebbe avvenuto nei bagni dell’istituto. Una denuncia sulla quale sono in atto verifiche approfondite anche per arrivare all’identificazione dei tre presunti autori dell’azione e per scandagliare ogni aspetto.

L’episodio sarebbe accaduto la scorsa settimana alla ripresa delle lezioni dopo un lungo periodo in Dad ma solo in queste ore l’attività investigativa si è mossa proprio a seguito della denuncia della minorenne, sotto choc per l’accaduto.