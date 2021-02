0 Facebook Bollettino Covid Campania: sfiorati 1700 positivi, 11 morti News 20 Febbraio 2021 17:07 Di Fabiana Coppola 1'

1.677 positivi ( da test antigenico) su 20.893 tamponi, per un totale di 251.458 positivi su 2.774.505 tamponi; tra i positivi al test molecolare, si rilevano 1.388 asintomatici e 117 sintomatici. A darne notizia è l’unità di Cristi della regione Campania.

11 morti (9 nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 4.106 vittime; 543 pazienti guariti, per un totale di 177.000. Il rapporto positivi/tamponi è pari all’8,02%, stabile rispetto all’8,20% registrato ieri.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 1.677 (di cui 172 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 1.388

Sintomatici: 117

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 20.893 (di cui 3.238 antigenici)

Totale positivi: 251.458 (di cui 3.866 antigenici)

Totale tamponi: 2.774.505 (di cui 78.529 antigenici)​

​Deceduti: 11 (*)​

Totale deceduti: 4.106

Guariti: 543

Totale guariti: 177.000

* 9 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 112

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.289

** Posti letto Covid e Offerta privata.