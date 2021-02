Rapina nel Napoletano, entrano in banca e legano i dipendenti: via con il bottino

0 Facebook Paura a San Giuseppe Vesuviano, rapina in banca con ostaggi: si fingono clienti e scappano con il bottino Cronaca 19 Febbraio 2021 13:16 Di redazione 2'

Paura a San Giuseppe Vesuviano, rapina in banca con ostaggi: si fingono clienti e portano via il denaro. Attimi di terrore presso la filiale della Bnl di via Aielli, per un colpo messo a segno da alcuni banditi nel pomeriggio di ieri.

I malviventi sono entrati nella banca senza armi, riuscendo a superare i controlli senza dare nell’occhio. Secondo quanto riporta Il fatto Vesuviano, ad agire sono stati 4 uomini , che, dopo aver annunciato la rapina, hanno presso in ostaggio due dipendenti, costringendoli a consegnare tutto il denaro che in quel momento era contenuto nella casse. Dopodiché i banditi hanno legato i dipendenti con delle fascette e si sono dati alla fuga.

Dato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale e di Torre Annunziata, che hanno liberato i cassieri e raccolto la testimonianza dei clienti che erano presenti al momento della rapina. Il danno ammonterebbe a circa 56mila euro in contanti. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per riuscire ad identificare i ladri.