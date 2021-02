0 Facebook Campania arancione, possibile cambio colore per la Regione. De Luca: “Era inevitabile” News 19 Febbraio 2021 12:43 Di redazione 2'

In attesa che il ministro Speranza firmi la nuova ordinanza, sembrerebbe che le regioni interessate dal passaggio in zona arancione potrebbero essere Molise, Campania ed Emilia Romagna. Bolzano e Umbria, invece, dovrebbero diventare rosse, anche se praticamente già lo erano con ordinanze regionali. Questo è quanto apprenderebbe l’Adnkronos dalla Cabina di regia per il monitoraggio settimanale di Covid in Italia, che si è riunita questa mattina.

De Luca annuncia probabile passaggio in zona arancione per la Campania

A confermare l’ipotesi di un cambio colore per la Campania ci sono anche le parole di Vincenzo De Luca. Il governatore campano, al margine di un appuntamento a Salerno, ha detto: “E’ molto probabile che torneremo in zona arancione? Assolutamente sì, ma credo che abbiate visto anche voi le immagini di questi fine settimana. Migliaia e migliaia di persone in mezzo alle strade – ha aggiunto De Luca – nessun rispetto delle regole. Chi controllava? Qui ormai il controllo in Italia non esiste più, nessuno controlla più nulla, dovremo contare solo sul senso di responsabilità dei cittadini. Ma in questi fine settimana che abbiamo alle spalle di senso di responsabilità ne abbiamo visto molto poco. Era inevitabile tornare in zona arancione e poi in zona rossa”. Per avere la certezza, però, bisognerà attendere il provvedimento di Speranza, che dovrebbe arrivare nel pomeriggio di questo venerdì.

