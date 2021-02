0 Facebook Lutto a Casellammare, addio a Vincenzo Di Martino storico titolare del bar “Il Caffè” Cronaca 19 Febbraio 2021 15:06 Di redazione 1'

Lutto a Castellammare di Stabia, per la morte di Vincenzo Di Martino, storico commerciante della zona, titolare del bar “Il Caffè”, in Piazza Giovanni XXIII.

Lutto a Casellammare, addio a Vincenzo Di Martino storico titolare del bar “Il Caffè”

“Il Maestro”, come era conosciuto da tutti il signor Di Martino, era amato e stimato da tutti i cittadini stabiesi. Tantissimi i messaggi per lui apparsi in queste ore sui social.

“Ciao Maestro, delizia gli angeli con le tue preziose Papocchie, la tua bella musica ed il tuo ottimo caffè. Per Castellammare è una giornata “amara”. Mi stringo al dolore della famiglia Di Martino“, scrive Michele. Ancora si legge: “Sempre sorridente, dalla battuta pronta, un uomo buono, se ne va un pezzo di Castellammare. Addio Maestro, conserverò per sempre il tuo ricordo. Che Dio ti abbia in gloria. I miei più vivi sentimenti di vicinanza alla Famiglia Di Martino“, scrive un altro cliente affezionato.

Il suo caffè è considerato tra i più buoni della città, tanto da avere una pagina Facebook dedicata: “i ragazzi del caffè Di Martino” che conta 2148 membri.