0 Facebook Lutto a Castellammare, morto Agostino Commella stroncato dal Covid a 55 anni Cronaca 19 Febbraio 2021 16:39 Di redazione 1'

Lutto a Castellammare di Stabia, per la morte di Agostino Commella, 55enne deceduto a causa del Covid all’ospedale di Sorrento. L’uomo aveva contratto il virus qualche tempo fa e le sue condizioni erano rapidamente peggiorate, tanto che aveva avuto bisogno di aiuto per respirare.

Lutto a Castellammare, morto Agostino Commella stroncato dal Covid a 55 anni

Per i medici ieri mattina aveva ormai superato la fase peggiore, poi il brusco e improvviso peggiormaneto, fino al tragico epilogo di ieri sera. A Castellammare in tanti conoscevano la vittima. Agostino era molto amato e stimato, soprattutto per la sua simpatia e vivacita.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi per lui in queste ore sui social. Commoventi le parole della cognata: “Per me eri come un fratello”.