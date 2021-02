0 Facebook Bimbo di 10 anni muore affogato mentre tenta di salvare la sorellina caduta nello stagno Cronaca 19 Febbraio 2021 16:10 Di redazione 1'

Una drammatica notizia arriva da Millington, nella contea di Shelby, nello stato del Tennessee. Benjamin Luckett, di 10 anni, è morto affogato nel tentativo di salvare la sua sorellina Abigail, di 6 anni.

I bambini stavano giocando vicino a uno stagno ghiacciato non lontano dalla casa di famiglia, quando la piccola è scivolata nell’acqua e in brevissimo tempo è stata soccorsa dal fratello più grande, che però, a causa del freddo e della stanzchezza, non è riuscito a riemergere.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Secondo quanto riporta il Sun, la bambina avrebbe provato ad attreversare lo stagno ma lo spessore del ghiaccio era troppo sottile e si è rotto facendola cadere in acqua. Il fratello si è subito tuffato per metterla in salvo e con grande fatica le ha tenuto la testa fuori dall’acqua così da tenerla in vita. A lanciare l’allerta è stato un altro fratello che ha visto cosa era accaduto.

Purtropo per Benjamin non c’è stato nulla da fare e quando i vigili hanno recuperato il corpo il bambino era già morto.