Bollettino Coronavirus in Campania, 1616 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Sono 1.616 i positivi del giorno in Campania (di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi) su 19.708 tamponi processati (di cui 2.788 antigenici), con un rapporto dei positivi sui tamponi che e’ pari all’8,2%, in leggero aumento rispetto a ieri. I sintomatici sono 54, mentre 1.411 positivi non presentano sintomi. Questi i dati trasmessi nel bollettino giornaliero dall’unita’ di crisi della Campania. I deceduti sono 13, di cui 12 avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre i guariti sono 1.556.

Dall’inizio dell’emergenza Covid ad oggi, la Campania ha fatto registrare un totale di positivi pari a 249.781 (di cui 3.694 rilevati da test antigenici) su 2.753.612 di tamponi (di cui 75.291 antigenici). I deceduti sono 4.095 e 176.457 i guariti. Stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva, 110, su 656 posti letto disponibili. Sono invece 1.313 le persone ricoverate in degenza, 23 piu’ di ieri, su 3.160 posti disponibili complessivamente.

