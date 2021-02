0 Facebook Variante Covid in Campania, ed è subito Sputtanapoli: “Sintomi perdita dell’olfatto e orologio” News 19 Febbraio 2021 17:11 Di redazione 1'

Non appena si è appresa la notizia di una variante Covid-19 individuata in Campania, frutto di una straordinaria collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale, si è diffuso sui social un meme ironico, che però a molti è apparso offensivo nei confronti in primis dei napoletani e poi dei campani.

Meme contro Napoli

Il motivo? Sono comparsi moltissimi post che riprendevano un meme, ormai virale, con la scritta: “Attenzione alla variante covid napoletana, sintomi: perdita dell’olfatto e dell’orologio“. Un chiaro riferimento alla crisi dei rifiuti che ha investito la Campania e la conseguente puzza di immondizia e il luogo comune che vorrebbe Napoli come la città per ‘eccellenza’ nei furti di orologi.

Una semplice frase che però è diventata virale in poco tempo, infastidendo non poco tanti napoletani e campani. Un’ironia che mette in ombra il lavoro di collaborazione fatta e la conseguente scoperta di una variante fino ad ora non identificata. C’è chi, infatti, ha risposto con altrettanta ironia: “L’invidia è una brutta bestia”.