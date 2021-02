0 Facebook Paura a Pomeriggio 5, inviata aggredita: interviene Barbara D’Urso Spettacolo 10 Febbraio 2021 20:28 Di redazione 1'

Momenti di tensione durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, quando una delle inviate si trovava a Faenza davanti alla casa dove sabato scorso è stato trovato il corpo senza vita di Ilenia Fabbri.

Cosa è successo a Pomeriggio 5

Il programma condotto da Barbara D’Urso era tornato lì davanti per ascoltare la figlia della vittima, che aveva lamentato alcune inesattezze rispetto a un servizio sulla defunta madre andato in onda il giorno prima. Ma quando l’inviata si è avvicinata, la ragazza si è innervosita e l’ha invitata ad andare via: “Avete rotto il ca**o”. Così la giornalista ha urlato per fermarla, ma a un certo punto è stato necessario interrompere il servizio.

Rientrati in studio Barbara D’Urso, sotto choc per l’accaduto, ha detto: “Comprendiamo il dolore della figlia, ma quello è il lavoro dei giornalisti. Se volesse rettificare qualcosa, noi siamo a disposizione”.Tanti gli attacchi al programma da parte di chi ha criticato Pomeriggio 5 di non aver avuto tatto in una situazione tanto delicata.

