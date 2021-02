0 Facebook Romeo, ucciso in una lite per strada: “Non è stata una rissa, ma un’aggressione diretta, si poteva salvare” Cronaca 18 Febbraio 2021 13:14 Di redazione 2'

Ancora sconosciute le cause che hanno condotto al delitto di Formia, alla morte di Romeo Bondanese, 17 anni. Il giovane è stato accoltellato e ucciso in via Vitruvio dai 16enne originario di Casapulla (Caserta), fermato e accusato di omicidio e lesioni gravi. Ora è rinchiuso nel Centro d’accoglienza minorile in via Virginia Agnelli, a Roma.