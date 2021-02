0 Facebook Rivolta dell’apecar, insulti e risposta ai vigili: “Ma quale rubato, volevate portarvi la merce a casa” Cronaca 18 Febbraio 2021 18:05 Di redazione 2'

Ieri i Vigili urbani del Comando di San Giovanni a Teduccio hanno fermato tra Barra e Ponticelli un apecar. Quest’ultimo trasportava frutta e verdura che un ambulante abitualmente vende ai passanti. La Municipale ha contestato due cose: il mezz sarebbe rubato e la targa sarebbe falsa.

Dopo l’intervento degli agenti si è scatenata la furiosa reazione dell’ambulante e della sua famiglia: i vigili sono stati insultati e la merce scaraventata in strada. Oggi, i protagonisti di questa vicenda hanno dato la loro versione dei fatti attraverso una diretta Facebook.

Nel filmato sono stati tanti gli insulti diretti agli agenti, prima ha parlato la moglie dell’ambulante: “Hanno detto che il triciclo è rubato pur di fermarci, alla fine l’hanno fatto per portarsi via tutta la nostra merce“. Poi ha concluso il marito:

“Io sono un ambulante che vende frutta e verdura. Ho fatto degli sbagli in passato ed ho pagato con il carcere. I miei figli non ripeteranno i miei stessi errori e per questo lavorano con me. Era tutto programmato, si vede da quanti vigili c’erano. Loro mi conoscono e spesso vengono a comprare la frutta e la vogliono pagare anche con lo sconto“.