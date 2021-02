0 Facebook Apecar rubato con targa falsa, scatta il sequestro. Poi la rivolta a Napoli: “Non ci fa paura nessuno” Sequestrato apecar rubato a Napoli con targa falsa. Tra Barra e Ponticelli i Vigili urbani hanno posto a sequestro mezzo e merce Cronaca 17 Febbraio 2021 16:47 Di redazione 1'

“Ci siamo svegliati alle 4 del mattino per andare a comprare la merce e rivenderla. Così possiamo guadagnare qualche euro per dare da mangiare ai nostri figli“, questa la spiegazione che ha dato la donna protagonista del video andato in diretta su Facebook e diventato già virale.

Siamo a Napoli, area Est della città. Nello specifico una zona tra Barra e Ponticelli. I Vigli urbani hanno fermato e posto a sequestro un apecar. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, il mezzo aveva una targa falsa e sarebbe risultato rubato.

Gli agenti della Municipale hanno dunque sequestrato l’apecar e tutta la merce che trasportava. A quel punto è scattata la rivolta dei presenti che prima hanno insultato i Vigili e poi hanno scaraventato in strada frutta e verdura. Sul posto sono poi giunte altre volanti della Municipale.