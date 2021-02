0 Facebook Dario Cecoro investito e ucciso in una piazzola di sosta dell’A1: muore a 26 anni Cronaca 17 Febbraio 2021 20:26 Di redazione 2'

Si chiamava Dario Cecoro e aveva 26 anni, il ragazzo investito e ucciso questa mattina in una piazzola di sosta sull’A1 in direzione Napoli. Il dramma è avvenuto nel tratto di autostrada compreso tra Villa Literno ed Acerra-Afragola.

Carinario piange Dario Cecoro

Il ragazzo era fermo, quando un camion l’ha travolto uccidendolo. Immediato l’intervento dei sanitari, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

La notizia della tragica morte di Dario Cecoro ha sconvolto la comunità di Carinaro, comune di origine della vittima e della famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. “Carinaro piange un bravissimo ragazzo Non ci sono parole per questa immane tragedia che si abbatte sulla nostra comunità. Conoscevo si da piccolo il caro Dario, il nonno è Adolfo Compagnone ed abitano nella zona C4 di Carinaro. Un bravo figlio che andava a lavoro questa mattina e si era fermato sulla piazzola di sosta lungo la super strada quando è sopraggiunto un camion a forte velocità e lo ha travolto. Un dolore per la famiglia, uno sgomento tra i suoi compagni e una grandissima perdita per tutta Carinaro che ancora una volta ci vede piangere unitamente un nostro giovane”, queste e tante altre le parole in ricordo di Dario.