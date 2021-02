0 Facebook Vergogna nel Beneventano, abusa della figlia di 10 anni più volte: arrestato 71enne Cronaca 17 Febbraio 2021 20:05 Di redazione 1'

Abusa della figlia per anni. I Carabinieri della Stazione di Frasso Telesino, comune in provincia di Benevento, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Benevento e confermata da sentenza della Corte d’Appello di Napoli, nei confronti di un 71enne del luogo per reiterate violenze sessuali nei confronti della figlia fin dall’età di 10 anni.

I fatti, iniziati nel 1995, sono stati resi noti soltanto nel 2010, a seguito di denuncia della vittima. L’uomo, dopo essere stato rintracciato dai militari, è stato portato nel carcere di Benevento per espiare la pena di 9 anni, 11 mesi e 7 giorni di reclusione.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, sono state condotte dai Carabinieri della stazione di Frasso Telesino che hanno ricostruito i fatti anche mediante la testimonianza di familiari e conoscenti.