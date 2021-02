0 Facebook Folle lite tra giovani finisce nel sangue: 17enne accoltellato muore in ospedale Cronaca 16 Febbraio 2021 22:34 Di redazione 2'

Un ragazzo di 17 anni e’ morto, questa sera a Formia, accoltellato durante una lite tra giovani. Il grave fatto di sangue ha avuto origine mentre un gruppo di giovani tra cui la vittima, era nei pressi di una panchina nella centralissima via Vitruvio.

La lite e’ ben presto degenerata quando uno del ragazzi ha estratto un coltello ferendo in maniera seria il minorenne. Le macchie di sangue lasciate sul marciapiedi al fianco della panchina attorno alla quale e’ scoppiato il parapiglia, danno la misura della gravita’ di quanto accaduto.

Il ferito e’ stato portato in ospedale dove e’ morto poco dopo. Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembra che la rissa sia scoppiata fra due gruppi di giovanissimi: uno della zona e l’altro che probabilmente veniva da fuori. Sarebbero stati almeno dieci i ragazzi coinvolti. Oltre alla vittima c’e’ un altro ragazzo ferito, che non sarebbe in pericolo di vita. La rissa e’ avvenuta intorno alle 20 al centro di Formia. Sulla vicenda sono in corso indagini del commissariato locale. Sono in corso accertamenti per risalire a tutti i partecipanti.