0 Facebook Mette su con il marito una casa d’appuntamenti e si prostituisce: arrestata Cronaca 16 Febbraio 2021 14:04 Di redazione 2'

Marito e moglie mettono su giro d’affari a luci rosse. Con la complicità del marito si proponeva su numerosi siti internet come operatore del benessere, offrendo attività sessuali a pagamento all’interno della propria abitazione.

Casa d’appuntamenti a Roma

Una 27enne è stata denunciata dagli agenti del commissariato Spinaceto insospettiti dal continuo via vai di uomini nell’abitazione in via Giachino, nel quartiere Torrino, dove la ragazza viveva insieme al marito, 31enne nato in Italia ma con origini straniere. Quando i poliziotti sono entrati nell’abitazione, sono stati accolti da una giovane ragazza 25enne in abiti succinti che ha dichiarato di abitare in quell’appartamento da circa 2 mesi e di corrispondere continue somme di denaro alla 27enne insieme alla quale si prostituiva dietro compenso del quale ne riceveva solo una parte.

La donna che aveva adibito la quasi totalità del piano terra all’attività, gestiva le inserzioni pubblicate online oltre agli appuntamenti e ai contatti con i clienti. La 27enne, già conosciuta dalle forze dell’ordine per aver gestito una casa di prostituzione a Roma mascherata da associazione sportiva e accademica estetica, al termine degli accertamenti è stata denunciata in stato di libertà.