0 Facebook Eredità di Maradona: “Ha 100 milioni di dollari nascosti ma nessuno sa dove” News 16 Febbraio 2021 12:16 Di redazione 1'

La questione dell’eredità e della successione di Diego Armando Maradona continua a far discutere. Secondo quanto rivelato da Mario Israelit, uno dei migliori amici dell’ex Pibe de Oro, ci sarebbero cento milioni di dollari nascosti in un posto che nessuno conosce ancora. Israelit, ospite in un programma argentino.

Eredità di Maradona: “Ha 100 milioni di dollari nascosti ma nessuno sa dove”

LEGGI ANCHE – L’anello di Maradona, nell’eredità il prezioso gioiello: “Lo faceva baciare agli ospiti”

Un tesoro che il campione avrebbe accumulato e conservato in un luogo segreto. Soldi che non hanno nulla a che vedere con la cassaforte mai aperta o i container che giacciono tra Beccar e Dubai. Si tratterebbe di un altro gruzzolo, del quale si viene a conoscenza soltanto ora e che si aggiungono ai gioielli, alle auto e alle case e tutti gli altri effetti personali di Maradona.

“Cento bigliettoni verdi”, così li definisce Mariano Israelit, che ha raccontato di come al Diez facessero bere birra e fumare marijuana per tenerlo buono, nell’ultimo periodo di vita.