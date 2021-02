0 Facebook Marano, fugge all’alt e scatta l’inseguimento contromano: carabinieri si schiantano Cronaca 16 Febbraio 2021 17:55 Di redazione 1'

Brutta avvenuta per i carabinieri della Compagnia di Marano, coinvolti in un incidente mentre inseguivano contromano un uomo sfuggito al posto di blocco.

Marano, fugge all’alt e scatta l’inseguimento contromano: carabinieri si schiantano

L’inseguimento è partito dal centro del comune, in via Falcone, il fulcro della movida. Proprio lì i carabinieri avevano posizionato il posto di blocco, il conducente alla guida del veicolo però non si è fermato all’alt dei militari. A quel punto i militari sono partiti all’inseguimento.

L’automobilista nel frattempo ha imboccato via Falcone contromano. I carabinieri per evitare l’impatto frontale con una macchina proveniente dal senso di marcia corretto, hanno prima urtato lo spigolo di un marciapiede, poi contro un’auto in sosta.

Fortunatamente i due militari non hanno riportato gravi ferite. Proseguono le indagini per identificare l’auto pirata.