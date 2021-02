0 Facebook Belen e Antonino, notte di passione in albergo: anche se incinta l’argentina fa faville Spettacolo 16 Febbraio 2021 19:08 Di redazione 1'

Notte di passione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. In attesa del primo figlio, che nascerà tra quattro mesi, la showgirl e il nuovo fidanzato hanno passato una notte bollente in albergo. Le fotografie sexy, pubblicate su Instagram raccontano l’arrivo in hotel, la nottata insieme, il risveglio in accappatoio.

Fotografo ufficiale della serata è proprio Antonino, che nella vita ha due passioni. E’ Antonino a fotografarla, è lui a sistemarle i capelli prima di andare a cena insieme al ristorante. E Belen, negli scatti del giovane milanese, sembra davvero più bella che mai. Col pancino in bella vista indossa un mini abito alla koreana, super sexy collant a pois e un paio di tacchi vertiginosi.

Non manca la pubblicità dell’intimità: scatti a letto, scatti nella vasca e scatti al mattino a colazione. Antonino ritrae la sua Belu nuda nella vasca da bagno. “Mai volgare”, fa notare qualcuno che apprezza l’eleganza dello scatto in chiaroscuro.