0 Facebook Lutto in Campania, addio al Colonnello Genovese: “Un dolore enorme” Cronaca 16 Febbraio 2021 17:44 Di redazione 2'

Era andato in pensione del 2014. Era una persona amata e conosciuta dall’intera comunità. Un carabiniere che ha onorato la propria divisa e tanti anni di onorato servizio. Il Sannio e l’Irpinia piangono il Colonnello Giuseppe Genovese.

Il militare, 66enne, è stato stroncato dal coronavirus. Si è spento, come riportato da Ottopagine, presso il reparto di terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda San Giuseppe Moscati di Avellino. Era ricoverato dallo scorso 7 febbraio.

“Quando stamane mi hanno comunicato la tragica notizia sono rimasto davvero senza parole – commenta il consigliere comunale di Ospedaletto d’Alpinolo, Antonio Iannaccone -. Un dolore enorme, per la perdita di un amico, un uomo d’altri tempi. Il virus si porta via un uomo migliore, un militare autentico, un carabiniere gentiluomo, sempre pronto ad aiutare il prossimo, a proteggere la sua famiglia e la sua comunità.

Siamo profondamente addolorati, come amministrazione e come comunità intera. Di lui, nel mio cuore, resta i ricordo affezionato di quando insieme uscivamo in moto. Amava le due ruote, la strada, le moto d’epoca come la sua Guzzi. Siamo tutti vicini alla famiglia”.