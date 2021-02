0 Facebook Lutto a Napoli, è morto Antonio Attolini propretario della “Locanda del Re Lucertola” Cronaca 16 Febbraio 2021 16:23 Di redazione 2'

Lutto a Napoli. E’ morto Antonio Attolini, famoso proprietario della “Locanda del Re Lucertola”, rock-pub di via Caravaggio, molto conosciuto e frequentato in città.

Antonio era un uomo noto a tutti proprio grazie alla sua attività. Amato e apprezzato per la sua grinta e vitalità era soprannominato il “boss” dai clienti abituali del suo locale. Esperto di musica e grande cuoco, lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto l’onore e l’occasione di conoscerlo e di trascorrere piacevoli serate al suo pub.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social: “In questi giorni ho ricordato tutte le serate, le risate, le tue “preghiere”, le chiacchierate, l’energia che trasmettevi e la tranquillità che si respirava quando varcavamo la tua casa…non ho avuto la capacità di tradurre tutto quello che sentivo in parole ed a distanza di giorni ancora non le trovo.

Persone come te non muoiono mai. Ed il saluto alla Loggetta ha mostrato tutta una comunità che ti è ancora vicina. Arrivederci Boss!”, lo ricorda così Eduardo.

Si legge ancora su Facebook: “Il tempo che ti organizzi ed arrevotarai anche lì. E quando ci rivedremo tutti sarà una grande festa. Nel frattempo per ogni birra che berrò un pensiero sarà sempre per te”, scrive qualcuno. E ancora: “Resta tanto dolore ma anche un grazie. Grazie per quello che ci hai insegnato, per tutte le avventure insieme, per la locanda, per l’agriturismo, per aver condiviso con noi la tua splendida famiglia. Resterai sempre il nostro boss”. e ancora: “Mi hai sempre detto che quando finisce una persona,bisogna subito voltare pagina.Per le tue tante perdite, hai sempre avuto la forza di un leone e le spalle abbastanza grandi nelle quali abbandonarsi per avere conforto, nonostante dovessi essere tu ad averlo. Tu il mio più grande mentore ,tu il mio brontolo adorabile ,tu la vibrazione musicale, tu immenso. La verità delle tue emozioni donate con tanta semplicita’ ha fatto sì che io potessi prendere un pezzo di te da tutte le persone che tanto ti amano. Vibrazioni dell’anima tua in tutti noi.”