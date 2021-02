0 Facebook Napoli, lungomare ostaggio dei teppisti: caos e Polizia costretta a intervenire Cronaca 16 Febbraio 2021 15:52 Di redazione 2'

Un fiume di giovanissimi, la maggior parte dei quali senza mascherine, si e’ riversato all’ora di pranzo sul lungomare di Napoli, complici il sole e le temperature tornate miti, ma soprattutto le scuole rimaste chiuse come previsto dal calendario scolastico per martedi’ grasso.

L’area era sorvegliata come al solito dalle forze dell’ordine, in numero pero’ inferiore rispetto alla folla. Molti anche gli adulti che hanno pranzato nei ristoranti sul lungomare. A Napoli, a differenza di quanto accaduto a Roma, finora non e’ mai stato applicato il dispositivo che consente, in casi di particolare affollamento, di chiudere temporaneamente alcune aree.

In questo caos incontrollato orde di ‘baby gang’ hanno iniziato ad infastidire i passanti e le persone sedute a pranzo nei ristoranti. Questo ha creato molti disagi ai ristoratori e costretto le forze dell’ordine, non senza difficoltà, ad intervenire.

Molti ragazzini sono scappati, qualcuno è stato inseguito da qualche agente. Le immagini che stanno circolando sul web attraverso i social, hanno indignato molti napoletani che stanno commentando foto e filmati pubblicati sulle varie piattaforme.