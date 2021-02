0 Facebook Tradimento di San Valentino, amante si lancia dalla finestra: altro video della coppia diventa virale sui social Cronaca 16 Febbraio 2021 20:36 Di redazione 2'

E’ stato definito il tradimento di San Valentino, un episodio avvenuto a Cava de Tirreni, dove un uomo è rientrato in casa, accompagnato dal padre e dal fratello e ha trovato la compagnia con il suo amante. Quest’ultimo si era lanciato dal balcone per evitare l’incontro, riportando anche diverse ferite e rendendo necessario l’intervento del 118.

Tradimento di Cava de Tirreni

Dopo l’episodio, è stato divulgato un video precedente della coppia di amanti. Sembrerebbe, infatti, che il compagno sospettasse già del tradimento della sua amata, con la quale hanno anche un figlio, così l’avrebbe seguita. Precedentemente aveva sorpreso la compagna con l’amico davanti a un albergo, entrambi erano vestiti, ma il compagno aveva comunque girato un video. Filmato che proprio dopo i fatti di San Valentino è diventato virale sulle varie chat dei social network, nel girato si vede il volto della donna e del presunto amante, che sarebbe un poliziotto. Indicazione data anche dall’uomo ‘tradito’.

Sulla vicenda adesso c’è l’attenzione Procura di Salerno che dovrà comprendere se ci siano i margini per un capo d’imputazione o un’indagine. Potrebbe essere anche la stessa donna a presentare denuncia nei confronti del suo compagno. Non si comprende come quel filmato sia diventato virale proprio dopo che la notizia dei fatti accaduti a San Valentino sia diventata virale. Tanti i quesiti su cui cercheranno di fare luce le forze dell’ordine. Intanto il poliziotto pare che sia ancora in ospedale dopo la caduta del balcone.