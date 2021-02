0 Facebook Tradimento all’hotel Eufemia, marito perdona la moglie: “Abbiamo fatto pace, è vero amore” Spettacolo 15 Febbraio 2021 20:25 Di redazione 3'

La storia a fine gennaio divenne virale sui social, o meglio il video. Un marito aveva scoperto il tradimento della moglie, l’aveva seguita e, sorpresa con l’amante, l’aveva filmata e aveva poi condiviso il video sui social. Avveniva tutto davanti all’hotel Eufemia, di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Il marito aveva deciso di pubblicare quel filmato e rendere pubblico il tradimento della madre.

La coppia dell’hotel Eufemia fa pace

In poco tempo quel video è diventato virale sui social, quel triangolo amoroso è stata una storia che ha interessato molto il popolo del web. Gianluca e Grazia, dopo qualche settimana, sono tornati assieme. Ad annunciarlo è stata Barbara D’Urso durante il suo programma Live Non è la D’Urso, la coppia è stata ospite del salotto televisivo di Mediaset e lui ha spiegato perché ha deciso di perdonarla.

“Chi non ha peccato scagli la prima pietra e chi ha la coscienza pulita si passi una mano nel petto. Nasciamo tutti peccatori. Con questo non voglio dire che l’ho tradita. Avevo avuto dei sospetti perché in determinati giorni della settimana mia moglie andava vestita in una certa maniera, per uscire con lui. Inoltre, io avevo il numero di lui. Stavo tutta la mattinata a guardare online lui e online lei”, queste le sue parole. Gianluca ha poi spiegato com’è riuscito a rintracciare la moglie quel giorno: “Con il satellitare dell’assicurazione. L’app mi diceva dov’era la mia macchina. Avevo capito che c’era qualcosa che non andava ho scoperto il tradimento grazie al gps dell’auto”.

L’accusa del pubblico

Adesso la coppia ha ritrovato l’amore: “Abbiamo fatto pace. La mia più grande vittoria è qua accanto a me, non l’ho lasciata. Se è vero amore, è vero amore e basta. Non l’ho perdonata subito, prima ho voluto vedere un reale pentimento da parte sua”. E se Grazia giura che non tradirà mai più il marito, Gianluca ha ricevuto i complimenti di Barbara D’Urso: “Un uomo così non lo troverai mai più“. Scatenati gli utenti social al termine della partita, c’è chi ritiene che sia stato solo un ‘teatrino’, montato proprio per ottenere visibilità in tv. Come sempre il popolo del web si è diviso, poiché c’è chi crede sia impossibile che qualcuno finga di essere stato ‘tradito per notorietà’.

