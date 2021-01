0 Facebook Trova la moglie in albergo con l’amante, il tradimento in diretta: il video è virale in poco tempo Cronaca 30 Gennaio 2021 16:10 Di redazione 1'

In queste ore l’Hotel Eufemia di Palermo ha ottenuto una visibilità imprevista. Il video di un uomo vittima del tradimento sta spopolando in queste sui social, diventando virale.

L’uomo, come racconta nel video, è arrivato in zona insieme ad un amico e ha scoperto il tradimento della moglie. Immediatamente ha deciso di iniziare una diretta Facebook, inquadrando i responsabili e insultando live. Dopo poco la moglie capisce di essere ripresa e urla al marito “Dai, non fare il video”. A questo punto il filmato si interrompe.

Il filmato è presente anche su YouTube e ha fatto aumentare la fama della struttura alberghiera. Tanto che l’hotel è stato preso d’assalto dalle telefonate di chi fa scherzi telefonici.

Hotel Eufemia: troppa pubblicità e scherzi telefonici

Un dipendente dell’Hotel Eufemia ha confermato a PalermoLive che la linea telefonica della struttura è stata subissata di chiamate in questi giorni. Tra le numerose telefonate si segnalano molti scherzi.