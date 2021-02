0 Facebook Si ferma all’autogrill, si sente male e muore: dramma in Campania Cronaca 15 Febbraio 2021 18:28 Di redazione 1'

Era tornato da Brescia per recarsi dai propri parenti e amici che vivono a Casaluce, sua cittadina di origine che si trova in provincia di Caserta. Ha fermato l’auto all’autogrill di Teano ma quando è ripartito si è sentito male all’improvviso, ha fermato la vettura ed è poi deceduto.

La vittima, 70 anni, non ce l’ha fatta nonostante l’intervento dei soccorsi. I sanitari del 118 sono stati avvertiti dagli altri passanti e sono giunti subito sul posto. Sembrerebbe che il decesso sia avvenuto per cause naturali: si sarebbe trattato di un arresto cardiocircolatorio.