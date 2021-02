0 Facebook Nonna sequestrata e rapinata in casa nel Napoletano, la svolta: “È stato il nipote” Cronaca 15 Febbraio 2021 17:45 Di redazione 1'

Due uomini sono entrati in casa sua, hanno aspettato che rientrasse, per poi attaccarla alle spalle: mano sulla bocca e la vittima costretta a sedersi. Le hanno coperto il volto e intimato di stare in silenzio. Poi l’hanno rapinata.

Lei è una donna anziana, 94enne, che lo scorso luglio ha vissuto attimi di panico. Come riportato da Teleclub, le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia, sono giunte ad una svolta: il nipote della donna sarebbe coinvolto nel furto.

Il 39enne è accusato di rapina e sequestro di persona, insieme a i suoi due complici. Già in passato, grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza ed al rilevamento di tracce ematiche sulla scena del crimine, è stato individuato e arrestato – a novembre scorso – un membro della banda. Si è trattato di un 24enne ad oggi detenuto