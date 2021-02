0 Facebook Poche sfilate e folla nella Napoli ‘blindata’, l’effetto De Luca su Carnevale e San Valentino Cronaca 14 Febbraio 2021 13:49 Di redazione 2'

Una splendida giornata di sole ha cancellato quella gelida e piovosa di ieri. Una domenica meravigliosa che ha inevitabilmente portato i cittadini in strada per godersi le bellezze di Napoli e i ‘vantaggi’ di essere in ‘zona gialla’.

Una situazione amplificata dal fatto che oggi c’è una duplice festa: la domenica pre – martedì grasso (Carnevale) e San Valentino, il giorno degli innamorati. In settimana il Governatore Vincenzo De Luca aveva lanciato l’allarme: “Dopo questo weekend rischiamo la tragedia e di tornare in zona arancione“.

Per questo il Presidente della Regione Campania aveva chiesto al Governo, “misure forti e urgenti“. De Luca si sarebbe aspettato una stretta sulle aperture e un importante dispiegamento da parte delle forze dell’ordine per i controlli in strada.

Poi la seconda mossa: la firma di un’ordinanza emessa ieri che ha di fatto vietato assembramenti sia in luoghi pubblici che privati fino a questa sera. Tuttavia tra i vicoli e le piazze di Napoli, anche se non sono state registrate le tradizionali sfilate in maschera e costume, c’è un fiume di gente. I controlli, invece, paiono nella norma.