Napoli, controlli anti-Covid serrati nel weekend: 200 agenti in più per le strade Cronaca 11 Febbraio 2021 23:42

In occasione del fine settimana, sono stati esaminati i dispositivi di controllo sul territorio che saranno attuati dalle forze dell’ordine, per evitare il pericolo degli assembramenti.

In vista delle due festività in arrivo, San Valentino e il Carnevale, si presuppone una maggiore affluenza di persone in strada per il prossimo weekend.

Per questo nella giornata di ieri si è svolto un incontro, nel quale è stato affrontato il tema degli assembramenti, verificatisi già nel corso del weekend scorso, anche in altre città italiane. Da qui la scelta di chiedere rinforzi al ministero.

Oltre 200 agenti in più per strada

Verrà garantito un impiego straordinario delle forze dell’ordine territoriali in numero di almeno 105 unità, con il supporto di 5 pattuglie dell’esercito del contingente ‘Strade sicure’, che, insieme a unità della polizia locale e della polizia metropolitana, vigileranno sul rispetto del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché sull’osservanza delle prescrizioni concernenti gli orari ed il contingentamento delle persone presenti presso gli esercizi pubblici, oltre alla distanza tra i tavoli.

È stato poi concordato con il Comune di Napoli l’impiego di personale volontario della Protezione cuvile e dei sistemi logistici per il transennamento ai varchi di accesso presso alcune aree cittadine, al fine di regolare l’afflusso di persone ed evitare assembramenti. Ci sarà un altro incontro in questura per approfondire il piano di interventi.