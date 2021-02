0 Facebook Maltempo, crolli e frane a Napoli e provincia: cedono muri e alberi Meteo 14 Febbraio 2021 14:11 Di redazione 2'

Un pezzo di cornicione si e’ staccato nella notte dal palazzo della curia arcivescovile di Napoli, in largo Donnaregina, senza provocare feriti. Il cedimento, giunto dopo giorni di piogge incessanti, ha fatto cadere frammenti di notevoli dimensioni tra via Trinchera e via Santa Sofia, strade di piccole dimensioni e abitualmente molto trafficate: se si fosse verificato durante il giorno le conseguenze avrebbero potuto essere molto piu’ gravi. Sono state chiuse al traffico le zone dove e’ avvenuto il crollo; sul posto i vigili del fuoco ed i tecnici della curia, per avviare la messa in sicurezza.

Contrariamente a quanto si era appreso, il pezzo del cornicione si e’ staccato da un edificio di proprieta’ della curia e non dal palazzo dove ha sede la curia medesima. Il cedimento e’ avvenuto in via Trinchera, a poca distanza da largo Donnaregina, senza provocare feriti. Sul posto, con i vigili del fuoco, anche la polizia municipale per istituire un diverso senso di circolazione delle vetture in zona.

In Costiera

Splende il sole sulla Campania ma le piogge torrenziali dei giorni scorsi continuano a produrre danni. E’ franato nella notte un muro a Sorrento, in via Li Schisani: sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento prestando il primo intervento, poi stamane gli uomini di Penisola Verde hanno rimosso il terreno.

La zona e’ per meta’ servita da una strada carrabile e per un’altra parte da sentiero. In tutta la penisola le zone collinari sono al limite del contenimento dell’acqua che da giorni precipita in zona. “Speriamo che il bel tempo contenga altri danni. Noi restiamo allertati” ha dichiarato Luigi Cuomo responsabile per Penisola Verde.

Intanto stamani intorno alle 9, a Piano di Sorrento, in via Mortora e’ caduto un pino lungo la strada. I responsabili dell’ufficio tecnico del comune hanno chiamato una ditta per sgombrare la carreggiata. In tutti e due i casi non ci sono stati feriti. La circolazione al momento in via Mortora prosegue su un’unica carreggiata a fasi alterne.