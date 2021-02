0 Facebook “Non la vedrai più”, dramma e orrore a C’è Posta per Te: Maria De Filippi blocca tutto Spettacolo 14 Febbraio 2021 14:58 Di redazione 2'

Lacrime e rabbia ieri sera a C’è Posta per Te, trasmissione targata Mediaset e in onda su Canale 5. Persino la ‘Regina’ Maria De Filippi si è detta imbarazzata ed ha dovuto stoppare lo show. Protagonisti una madre, sua figlia e il genero.

La storia è quella di mamma Giovanna, sua figlia Mariarosaraia (che non vede da sei anni) e di suo genero Stefano. Giovanna, secondo quanto riportato da Libero, sa di essere diventata nonna ma non ha mai visto la nipote, in seguito ad un litigio avuti con i suoi consuoceri.

Giovanna ha alle spalle un’esperienza difficile: l’aver cresciuto sua figlia da sola e in povertà. Quando Giovanna ha chiesto aiuto ai genitori di Stefano, questi ultimi le hanno dato un piccolo appartamento vicino alla loro abitazione.

Ma per vari motivi, compresa la grandezza della casa e la lontananza dal lavoro, Giovanna ha rifiutato l’offerta. Questo ha fatto infuriare Stefano che ha preso la decisione della suocera come un affronto alla sua famiglia.

Da li il litigio e la polemica con Stefano che ha detto a Mariarosaria che non avrebbe dovuto vedere più la mamma. “Io mi sento un po’ in imbarazzo – ha affermato Maria De Filippi rivolgendosi a Mariarosaria – perché in ufficio ho visto una donna adulta che soffre terribilmente e che vorrebbe solo mettere le cose a posto. Mi sembra che il veto più grande sia quello dei tuoi suoceri”.

Giovanna disperata scoppia a piangere: “Io ti amo figlia mia. Io non voglio essere invadente, vorrei solo poter fare la mamma e la nonna”. Ma La busta non è stata aperta. Dramma e nessun lieto fine a C’è Posta per Tefonte.