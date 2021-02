0 Facebook Chiara Nasti fa impazzire Neymar, il calciatore invaghito dell’influencer napoletana Spettacolo 12 Febbraio 2021 09:29 Di redazione 1'

Chiara Nasti fa impazzire un altro calciatore. Si tratta di Neymar che avrebbe letteralmente perso la testa per la giovane influencer napoletana. A rivelare quest’indiscrezione è stato il settimanale Chi, secondo cui il fenomeno del Paris Saint Germain starebbe provando a corteggiarla in tutti i modi.

Chi è il calciatore impazzito per Chiara Nasti

Sembrerebbe che like e complimenti siano fioccati sul seguitissimo profilo della Nasti, ormai arrivato a quasi 2milioni di followers. Insomma Neymar, secondo il tabloid diretto da Alfonso Signorini, sarebbe molto invaghito dalla giovane partenopea. “Neymar ha perso la testa per Chiara, mette like ad ogni suo post. Lui sta facendo di tutto per agganciarla e riuscire così ad incontrarla, me lei al momento non cede”, questo quanto raccontato da Chi.

LEGGI ANCHE: GAFFE DI BARBARA D’URSO SU CHIARA NASTI

Chi è l’ex fidanzato di Chiara Nasti

Lei, che già era stata impegnata con un calciatore, Niklas Dorsch, pare che per ora ‘stia sulle sue’. Non è detto, però, che tra i due le cose non possano decollare. Staremo a vedere.