Disordini questa mattina sulla Linea 2 della Metropolitana di Napoli. Sulla tratta Napoli- Campi Flegrei è salito un uomo senza mascherina e si è accomodato tra gli altri passeggeri, incurante delle norme anti-covid.

I presenti hanno immediatamente chiesto al signore di indossare il dispositivo di sicurezza, ma l’uomo ha ignorato qualsiasi consiglio, dicendo di aver perso la sua mascherina. I passeggeri a quel punto hanno allertato il capo treno per far si che intimasse all’uomo di scendere.

All’arrivo del controllore l’uomo ha estratto la mascherina dalla tasca mettendola soltanto sotto il mento, tra le urla delle persone a bordo. Nel frattempo gli è stato chiesto di mostrare il biglietto e l’uomo ha dichiarato prima di averlo perduto, poi di non averlo.

Il controllore ha intimato all’uomo di scendere ma il signore si è rifiutato. Mentre il capo treno si occupava di allertare le forze dell’ordine, i presenti hanno iniziato a inveire contro l’uomo: “Metti bene la mascherina, è per tutti”, e ancora: “Scendi, per colpa di gente come te le persone muoiono”, “Vattene che stanno arrivando le guardie”. Una signora, notando che l’uomo aveva una mascherina sporca e rovinata, si è offerta di regalargliene un’altra ma l’uomo ha rifiutato.

Nel frattempo l’altoparlante del treno ha emanato l’avviso dell’arrivo degli ufficiali, a quel punto l’uomo è sceso, tra il dissenso e le urla dei presenti.