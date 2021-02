0 Facebook Anna Tatangelo bersagliata sui social, video di un allenamento: “Ma come la muovi” News 12 Febbraio 2021 16:58 Di redazione 2'

Sicuramente non si aspettava di ricevere tante critiche Anna Tatangelo, quando ha deciso di condividere un video di un suo allenamento. In splendida forma come sempre, l’ex compagna di Gigi D’Alessio è molto attiva sui social network e capita spesso che condivida momenti della sua quotidianità.

Anna Tatangelo si allena

L’ultimo video però, ha suscitato molte critiche soprattutto dagli addetti ai lavori. Il motivo? Nel filmato, condiviso per altro a scopo promozionale, Anna Tatangelo sta facendo un esercizio con un kettlbell, nello specifico il clean, ma secondo tanti istruttori del fitness, l’esercizio sarebbe totalmente scorretto. Il video, infatti, è diventato virale sui social, in molti l’hanno condiviso ironizzando sulla forma – ritenuta poco corretta – in cui avrebbe svolto l’esercizio.

La critica nasce soprattutto dal movimento del polso, in tanti non si spiegano come faccia a muoverlo così mantenendo un peso, il kettlbell, comunque importante. C’è chi l’ha accusata di fingere, sostenendo che in realtà il kettlbell sia vuoto. Oltre agli attacchi, non sono mancate offese più spinte da parte degli haters, che le hanno augurato ogni male. In generale la critica diffusa è legata al fatto che il video sarebbe solo scenico e che in realtà la Tatangelo starebbe facendo finta di allenarsi.

Il video di Anna Tatangelo