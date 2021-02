0 Facebook Anna Tatangelo, i napoletani attaccano la cantante: “Non si può proprio sentire” Spettacolo 5 Febbraio 2021 15:40 Di Fabiana Coppola 1'

Anna Tatangelo ha pubblicato su Instagram uno scatto tratto dal singolo Guapo, fatto con il rapper napoletano Geolier. Ennesimo traguardo per la bella di Sora, che però toppa di brutto.

Lady Tata, a corredo degli scatti, scrive un pezzo del singolo, ma sbaglia completamente il dialetto napoletano. “Mannit nun tien a cap appost. P’ciò m’chiamm sul ‘e notte. Rincell a casa ca nun tuorn. Ossaj che a casa mj nun s’ròrme…”GUAPO, 15 milioni di views.

Completamente sbagliato il modo in cui Anna ha scritto le parole del testo e i napoletani non perdonano. I follower partenopei si scagliano contro la cantante commentando: “Ti voglio bene ma “manit” non ce la faccio”; “Mann’ ritt”; “Hai spaccato con questo singolo ma si dice M’hann Rita”. Insomma Anna… se vuoi cantare in napoletano impara anche a scriverlo!