Tragedia a Villa Literno, donna colta da malore si accascia in strada e muore davanti a tutti
Cronaca 12 Febbraio 2021

Tragedia a Villa Literno, dove una donna di 58 anni è morta in strada in pieno giorno, davanti agli occhi increduli dei passanti. La vittima stava passeggiando lungo corso Umberto I, quando improvvisamente sarebbe stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo.

Ad accorgersi del dramma alcuni passanti, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna e allertato il 118. All’arrivo dei sanitari, nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo per la dona non c’è stato nulla da fare. La vittima è spirato davanti agli occhi dei presenti.

A stroncarla un improvviso arresto cardiocircolatorio. Sul luogo della tragedia sono giunti poco dopo anche i familiari della 58enne. Accertate le cause naturali del decesso, la salma è stata restituita ai parenti.