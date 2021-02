0 Facebook Agguato a Napoli, spari in strada: Vincenzo colpito in un circolo Cronaca 12 Febbraio 2021 19:38 Di redazione 1'

Follia a Napoli, è di pochi minuti fa la notizia di un agguato in via Annamaria Otense, nota come “33”, nel quartiere Scampia. Un uomo, classe ’81, è stato ferito da diversi colpi d’arma da fuoco, mentre si trovava all’interno di un circolo ricreativo “Ultrà Napoli Sez. Scampia Ciccio Turrini”.

Agguato a Napoli, spari in strada: Vincenzo colpito in un circolo

La vittima si chiama Vincenzo De Luca. Non si trova in pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. E’ stato trovato riverso in strada , con diversi colpi sul corpo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Stella, per gli accertamenti del caso.