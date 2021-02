0 Facebook Agguato a Napoli, sparano in un circolo: Vincenzo muore a 39anni Cronaca 12 Febbraio 2021 19:58 Di redazione 1'

E’ morto in ospedale Vincenzo De Luca, il ragazzo rimasto coinvolto nell’agguato di questa sera in via Annamaria Ortense, nota come “33”, nel quartiere Scampia.

Agguato a Napoli, sparano in un circolo: Vincenzo muore a 39anni

L’uomo classe ’81, è stato ferito da diversi colpi d’arma da fuoco, mentre si trovava all’interno di un circolo ricreativo “Ultrà Napoli Sez. Scampia Ciccio Turrini”.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove purtroppo è deceduto a causa delle numerose ferite riportate.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Stella, per gli accertamenti del caso.