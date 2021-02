0 Facebook Naufraghi sopravvivono 33 giorni mangiando noci di cocco e ratti: salvati e poi arrestati News 12 Febbraio 2021 19:14 Di redazione 2'

Tre cubani, due uomini e una donna, sono rimasti bloccati per 33 giorni su un isolotto della Anguilla Cay, una catena di isole tra le Florida Keys e Cuba. Sono stati prima messi in salvo dalla US Coast Guard, la guardia costiera americana, e poi arrestati dagli agenti dell’Ice, la polizia anti-immigrati.

Hanno raccontato di essere arrivati a nuoto sulla spiaggia dell’isolotto dopo che la loro barca si era rovesciata per via del mare agitato: per 33 giorni si sono nutriti solo di noci di cocco e ratti. Il salvataggio è avvenuto dopo che un elicottero della guardia costiera statunitense lunedì ha avvistato uno striscione che i naufraghi avevano improvvisato sulla spiaggia per attirare l’attenzione di aerei o altri velivoli di passaggio. Subito sono stati lanciati cibo, acqua ed una radio per comunicare, mentre il salvataggio vero e proprio è stato rimandato a causa del maltempo di un giorno ed è avvenuto ieri.

Dopo essere stati messi in salvo, i tre cubani sono stati prelevati nell’ospedale dove erano stati ricoverati a Key West, in Florida, e trasferiti in un centro di detenzione Pompano Beach, vicino a Fort Lauderdale. Non è ancora stato comunicato se i tre saranno rimpatriati a Cuba.