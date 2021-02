0 Facebook Perde il controllo dell’auto mentre accompagna il figlioletto in ospedale: Angelo si sveglia dal coma News 11 Febbraio 2021 10:49 Di redazione 1'

Stava accompagnando il figlioletto in ospedale la notte di Capodanno quando perse il controllo dell’auto. Angelo Marrone, 31enne di Melito, era ricoverato al Cardarelli in gravi condizioni. Oggi si è risvegliato dal coma.

Il sindaco facente funzioni di Melito, Luciano Mottola, ha comunicato la lieta notizia tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook:

“Angelo è uscito dal coma. Un gran bel risveglio per Melito: il nostro concittadino Angelo Marrone non è più in coma.Il 31enne, rimasto vittima di un incidente stradale mentre soccorreva il figlioletto nella notte di Capodanno, si è risvegliato. Decine e decine di volte in questo lungo periodo ho avuto modo di sentire i familiari di Angelo, che non hanno mai perso la speranza ed hanno sempre creduto nel risveglio del nostro giovane concittadino.

Al papà Aniello, alla mamma Sofia e alla sorella Mariarosaria, dopo le preghiere che hanno accompagnato questi giorni di ansia e paure, vanno i migliori auguri per una pronta guarigione del proprio caro.

Luciano”, ha detto il primo cittadino.