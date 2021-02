0 Facebook Drammatico incidente sull’Asse Mediano, va contromano: un morto e diversi feriti News 11 Febbraio 2021 11:40 Di redazione 1'

Tragico incidente questa mattina sull’Asse Mediano, all’altezza della rampa di ingresso Afragola-Cardito. Pare ci siano diversi feriti e un morto. Lo scontro, tra una Fiat Panda di colore bianco e una Jeep nera avrebbe condotto al dramma.

Uno dei responsabili del sinistro sarebbe scappato dal luogo della tragedia per poi essere bloccato poco dopo dalla Polizia di Stato. Come riporta NanoTv.it in diretta dal luogo della tragedia, una delle due vetture avrebbe percorso la rampa d’accesso dell’asse mediano contromano, impattando contro l’altro veicolo. Pare che sulla Panda ci fossero dei rapinatori che scappavano dalla Polizia dopo aver compiuto un furto.

Uno dei due rapinatori sarebbe rimasto ferito, un altro avrebbe poi cercato di fuggire. L’uomo, arrestato, è stato caricato poi sull’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Cardarelli. Inutili invece i tentativi di rianimazione messi in campo dai sanitari per salvare la vittima dell’incidente. Sulla dinamica e sulla ricostruzione indagano gli agenti del commissariato di Frattamaggiore. Traffico in tilt all’ingresso dell’asse mediano da Afragola Cardito.