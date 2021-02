0 Facebook La nuova fidanzata di Gigi D’Alessio, chi è la bella 28enne che ha rubato il cuore del cantante News 11 Febbraio 2021 10:31 Di redazione 1'

Il suo nome ormai è diventato noto per la storia presunta con Gigi D’Alessio. La giovane 28enne di cui tutti parlano, fan del cantante, sarebbe quindi la sua nuova fidanzata.

Non c’è ancora nessuna ufficialità né condivisione di foto sui social, ma dopo la notizia lanciata ieri da Il Mattino, il cantante non si è affrettato a smentire. I due si sarebbero conosciuti a Capri questa estate, a metà luglio, come scrive Teleclubitalia.it. La ragazza avrebbe soggiornato nell’isola insieme ad amici per alcuni giorni di vacanza mentre Gigi era lì per un evento. L’incontro come fan e la scintilla. Dopo poche settimane la frequentazione.

I fan adesso aspettano l’ufficialità.