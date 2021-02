0 Facebook Schianto tra due auto sulla Tangenziale Ovest di Benevento: un morto e un ferito grave Cronaca 12 Febbraio 2021 08:46 Di redazione 1'

Drammatico incidente sulla Tangenziale Ovest di Benevento, dove due automobili si sono scontrate all’altezza dello svincolo per Santa Clementina. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 57 anni originario della cittadina campana. Vani i soccorsi per lui, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Incidente mortale sulla Tangenziale Ovest di Benevento

L’altro automobilista, 52 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, è in gravi condizioni. Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.

I soccorsi sono stati allertati da altri automobilisti che hanno assistito all’incidente, le auto si sono completamente distrutte. Intanto Carabinieri e Polizia di Stato hanno provveduto a sequestrare le due vetture. Il personale Anas è intervenuto celermente per sgomberare l’area interessata dallo scontro e ripristinare in modo rapido il traffico veicolare.