“Mamma ho mal di pancia”, bimbo di 3 anni si sente male e muore

Cronaca 11 Febbraio 2021

La storia di Jude Chinn, morto in 48 ore a soli 3 anni a causa di un gravissimo problema all’intestino, ha fatto il giro del mondo. Il piccolo aveva lamentato forti dolori alla pancia, così la mamma lo ha portato in ospedale ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Jude era stato portato al Musgrove Park Hospital di Taunton, nel Somerset, dopo una notte di dolori di stomaco e vomito. Gli esami medici ai quali è stato sottoposto hanno rivelato che l’intestino del bimbo si era contorto e, nonostante si fosse sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e a ulteriori cure al Bristol Children’s Hospital, lo staff sanitario non è stato in grado di salvarlo ed è morto.

“Stava bene, non aveva particolari condizioni di salute o altro; è andato a letto appena dopo aver fatto una videochiamata con suo nonno e suo zio. Un’ora dopo si lamentava di un mal di pancia ed è stato male per tutta la notte. Al mattino stava molto male. Abbiamo telefonato per chiedere aiuto ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Musgrove Park dove hanno cercato di capire cosa stava succedendo”, ha raccontato la mamma alla stampa locale. La famiglia ha avviato una raccolta fondi che avrà lo scopo di organizzare un evento in memoria del piccolo Jude.

Beneficenza in memoria di Jude

Così è nata l’idea di un ciclo di beneficenza per Jude. Un team di 18 persone sta progettando di completare il viaggio di 900 miglia (quasi 1,5mila km) da John O’Groats a Land’s End in soli nove giorni in sua memoria. Richard ha detto: “Volevamo fare qualcosa che fosse un duro lavoro, davvero difficile e richiedesse molta dedizione, non divertente. Tre o quattro di noi hanno avuto l’idea di andare in bicicletta da John O’ Groats a Land’s End, e da lì ha preso piede. Abbiamo impostato un obiettivo iniziale di £ 1.250 e poi lo abbiamo modificato in £ 10.000 e lo abbiamo raggiunto entro 48 ore. Abbiamo raggiunto quota 20.000 sterline già alla vigilia di Capodanno. Non abbiamo un obiettivo in mente, vogliamo solo continuare a raccogliere più soldi possibile. È molto utile aiutare altre famiglie che si trovano nella nostra situazione a ricevere grande assistenza e sostegno in ospedale” conclude il signor Chinn.