Grande novità per Toni e Tina, la svolta: “Non potevo nasconderlo”

Vita nuova per Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli. Dopo il trasferimento a Dubai, la coppia è partita per un viaggio alla volta delle Maldive. L’annuncio è arrivato su Instagram, attraverso le storie. I due infatti, stanno tenendo aggiornati i fan pubblicando molti video della loro nuova avventura.

Abbronzatissimi e molto affiati, oltre a mostrare le immagini del panorama mozzafiato nel quale stanno soggiornando, hanno fatto anche un’altra rivelazione. Tony Colombo ha infatti annunciato l’uscita del nuovo album, “L’Ultimo”, atteso per marzo. Sui social è apparsa anche la copertina del singolo “Bella”, che ritrae Tony e Tina innamoratissimi.

Il singolo sarà disponibile già da domani, 12 febbraio. Il cantante neomelodico, sempre via social, ha chiesto ai suoi fans di ripostare la copertina del singolo e di restare connessi per non perdersi il nuovo inedito.