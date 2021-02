0 Facebook Lutto a Mugnano per la perdita del dottor Manfredi. Il sindaco: “Ha fatto tanto per la città” Cronaca 11 Febbraio 2021 16:11 Di redazione 1'

Lutto a Mugnano, per la morte del dottor Manfredi. Il medico è morto dopo aver contratto il Covid, per delle complicanze legate al virus. A dare notizia del decesso è stato il sindaco Luigi Sarnataro tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Questa pandemia si è portato via anche il dott. Manfredi, stimatissimo medico della nostra città. Da parte mia e dell’intera amministrazione comunale sentite condoglianze alla famiglia, orgogliosi di questo nostro concittadino, e di quanto fatto per tante persone, compreso il sottoscritto. R.I.P.” Queste le parole del primo cittadino.

Tutti i suoi pazienti lo ricordano come un grande professionista, gentile e dedito al lavoro. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per il dottore, apparsi sui social in queste ore.

