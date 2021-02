0 Facebook Il vestito della Gregoraci nell’ultima puntata del GFVip: “E’ in mutande e reggiseno” Spettacolo 9 Febbraio 2021 16:37 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha indossato un vestito che ha lasciato tutti a bocca aperta. La show girl si è presentata in diretta, nel giorno del suo compleanno, con un abito nero, totalmente trasparente con alcuni ricami.

L’ultimo vestito indossato dalla Gregoraci

Appena è entrata in studio non è mancato l’attacco di Antonella Elia, nota per la sua lingua pungente, che ha detto: “Praticamente si è scordata il vestito, è in mutande e reggiseno”. Poi è arrivata la battuta di Cristiano Malgioglio, che rivolgendosi ad Alfonso Signorini, ha detto: “Alfonso, stasera io e te possiamo diventare etero”.

Quanto costa il vestito indossato da Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip

Il look provocante di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha trovato i complimenti di molti telespettatori e fan della show girl. Il suo vestito è della casa di moda Bartolotta & Martorana e ha un valore di oltre 1500 euro. Una cifra stellare per un abito da mille e una notte, che Elisabetta ha indossato per celebrare il suo quarantunesimo compleanno. E, sebbene non siano mancate le male lingue, in tantissimi hanno apprezzato l’outfit della Gregoraci, lei stessa ha condiviso i molti complimenti ricevuti nelle sue storie su Instagram.

Il vestito di Elisabetta Gregoraci